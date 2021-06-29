Для тех, кому тяжело: 5 способов копить незаметно

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Способ первый – копилка

Самый традиционный вариант – завести неразборную (или трудно разбираемую) копилку и бросать туда каждый день монету или мелкую купюру. Можно сбрасывать мелочь из кошелька. Самый незаметный способ – бросать монеты со сдачи.

Простой пример – вы платите в магазине купюрами. Сдачу меньше 5 рублей вам отдают монетами. Средняя сдача монетами будет чуть меньше 2,50 руб.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Расчет: 2,49 руб. х 365 дней = 908,85 руб.

Больше средней месячной зарплаты чистыми. Вариант хорошо подходит тем, кто больше пользуется наличными.

Способ второй – автопереводы

Тем, кто платит картой можно посоветовать что-то похожее на описанное выше для копилки, только вообще без усилий. Вернее с одним усилием. Объясняем алгоритм:

Входите в интернет-банк или мобильное приложение в банке , где получаете зарплату.

, где получаете зарплату. Открываете специальный счет для накопления.

Находите в системе пункт «Автоматические переводы» или «Регулярные платежи» или еще что-то подобное с тем же смыслом.

Настраиваете регулярный перевод на накопительный счет определенной суммы.

В каждом банке это делается по-своему, но такая функция есть везде.

Фото: Myfin.by

Рекомендуют откладывать 10% от дохода. Можно отправлять в онлайн-копилку 5%, тогда вы ее совсем не заметите. Забить процент скорее всего не получится, но вы можете сами примерно посчитать сумму в рублях.

Расчеты за год для зарплаты в 900 руб. «чистыми»:

для 10% - 900 / 10 х 12 = 1 080 руб.

для 5% - 900 / 20 х 12 = 520 руб.

В любом случае сумма значительная. Способ подходит всем, кто научился заходит в интернет-банк. Можно сделать один раз и забыть на год вперед.

Дополнительный лайфхак – сделайте накопительный счет в валюте или заведите валютную карту и переводите на нее. Тогда переводы автоматически конвертируются и хранятся в валюте.

Способ третий – сдача и кэшбэк на отдельном счету

Похоже на откладывание сдачи, но еще выгоднее. Со сдачей вы откладываете свои деньги, а тут – дополнительный доход. Главное здесь – кэшбэк должен возвращаться на отдельный счет (это можно найти в условиях карты).

Фото: Myfin.by

Напомним, что кэшбэк (манибэк) – это возврат части потраченной с карты суммы обратно. Во-первых, подумайте, какой кэшбэк будет для вас максимальным по сумме. Есть предложения с очень большим кэбэком, скидками или бонусами на отдельные расходы, самыми выгодными бывают расходы на развлечения и некоторые услуги. Но посчитайте, может быть вам даст больше 0,5% возврата от расчетов за продукты, а не 5% в ресторане. Например, 1,5% от расходов семьи за год могут принести где-то 250-300 руб. Но это даже не экономия, а чистый доход. Сверх того, вы можете одновременно экономить другими способами.

Единственное условие работы этого способа – нужно по-максимуму платить картой с кэшбэком.

Способ четвертый – олимпийский

Многие знают историю про древнего спортсмена, который вначале тренировался поднимать маленького теленка, а в конце поднимал взрослого быка и обходил с ним вокруг стадиона. С экономией можно поступить примерно также.

Не всегда получается сразу откладывать по 10-15% от дохода. Может статься, что в первый же месяц не хватит именно этой суммы. Трудно перестроить бюджет, еще труднее – привычки. Но всегда можно сделать что-то небольшое, привыкнуть к этому и сделать чуть больше, а потом – еще.

Фото: Myfin.by

Для примера построим такую «лесенку»:

в первый месяц откладываете 3%;

во второй – 4%;

в третий – 7%;

в четвертый – 9%;

в пятый, шестой месяцы – по 10%;

в седьмой, восьмой, девятый и десятый – по 12%;

в одиннадцатый и двенадцатый – по 15%.

Откладывать по 15% значительно тяжелее, чем по 3%, но вы делаете это не сразу. Потому к концу года наверняка привыкнете. А среднее сбережение по итогам года будет даже чуть больше 10%. Главное – начать.

Этот вариант подходит очень многим, особенно тем, кто хочет выработать привычку откладывать много. Его удобно сочетать с другими методами экономии.

Способ пятый – соревновательный

Иногда для дела хватает ресурсов, но не хватает мотивации. Человек – существо общественное, потому лучшей мотивацией бывает соревнование. Тут главное, не какой способ вы выберете, а как встроить это в отношения с окружающими.

Расскажите кому-то из близких, друзей или коллег, о том, что начинаете экономить. Или сделайте пост в соцсетях. Желающие потягаться с вами в экономии обязательно найдутся.

Выберите способ экономии: один из перечисленных выше или свой собственный.

В идеальном случае уговорите кого-то сделать также, тогда у вас получится соревнование «в одной весовой категории». Азарт сам по себе бывает отличной мотивацией, а тут он сочетается с явной пользой.

Если не получится найти спарринг-партнера, найдите зрителя. И соревнуйтесь с собой вчерашним. Отказаться от борьбы будет все равно стыдно. А значит – меньше шансов, что вы тихо перегорите.

Кому полезен этот вариант? Более всего экстравертам, людям коммуникабельным, увлекающимся, но непостоянным.

Еще один совет

Если бы мы платили за свет каждый день, то не оставляли бы включенной ненужную сейчас технику. Если бы мы платили за топливо наличными каждый километр – то не ездили бы лишнего. Так можно рассмотреть практически все наше потребление, кроме солнечного света и воздуха. А не потреблять лишнего – значит не платить за это. Обращайте внимание на свои регулярные платежи и задумайтесь о том, как их сократить. а сэкономленное можно направить на сбережения.