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В Абу-Даби невакцинированным жителям могут запретить ходить в школы и университеты

29.06.2021 12:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мировому сообществу необходимо учесть уроки нынешней пандемии COVID-19 и подготовиться к новым эпидемиям. С таким заявлением выступил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Абу-Даби невакцинированным жителям могут запретить ходить в школы и университеты

Эпидобстановка в ряде стран остается сложной. Власти вынужденно вводят очередные ограничения. Так, Турция приостанавливает авиасообщение с шестью государствами. Решение принято на фоне распространения новых штаммов вируса.

В Абу-Даби невакцинированным жителям могут запретить ходить в школы и университеты

В Абу-Даби между тем невакцинированным жителям намерены запретить посещать общественные места. Речь идет в том числе о торговых центрах, ресторанах, а также университетах и школах. Ожидается, что новое правило начнет действовать с 20 августа.

 
 
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Мировому сообществу необходимо учесть уроки нынешней пандемии COVID-19 и подготовиться к новым эпидемиям. С таким заявлением выступил гендиректор Всемирной...
 
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