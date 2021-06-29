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При встрече Лукашенко похвалил Патрушева, который заявил о сценарии «цветной революции» в Беларуси
29.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Правитель 29 июня принял у себя секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева.
– Всегда есть о чем поговорить, особенно в это непростое время. Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями – абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы «в теме», глубоко погружены в эту проблему, – сказал Александр Лукашенко.
Вероятно, он имел в виду заявление Николая Патрушева, сделанное на прошлой неделе.
Он сказал, что в попытке подрыва позиций белорусских властей Запад перешел все красные линии и что в нашей стране был сорван сценарий «цветной революции».
Николай Патрушев подчиняется в Совбезе РФ председателю Владимиру Путину и его заместителю Дмитрию Медведеву.
Напомним, что вчера арабский бизнесмен, которому Лукашенко дает застраивать Минск,
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Патрушев считает, что в попытке подрыва позиций белорусских властей Запад перешел все красные линии.
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