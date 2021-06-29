При встрече Лукашенко похвалил Патрушева, который заявил о сценарии «цветной революции» в Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Правитель 29 июня принял у себя секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева.





– Всегда есть о чем поговорить, особенно в это непростое время. Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями – абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы «в теме», глубоко погружены в эту проблему, – сказал Александр Лукашенко.

Вероятно, он имел в виду заявление Николая Патрушева, сделанное на прошлой неделе.

Он сказал, что в попытке подрыва позиций белорусских властей Запад перешел все красные линии и что в нашей стране был сорван сценарий «цветной революции».

Николай Патрушев подчиняется в Совбезе РФ председателю Владимиру Путину и его заместителю Дмитрию Медведеву.

Напомним, что вчера арабский бизнесмен, которому Лукашенко дает застраивать Минск, похвалил его за «демократию».