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Самогонщика с 4 т браги задержали с поличным под Гродно
Источник материала: БелТА
29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно задержали самогонщика, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Выявили мини-завод в деревне Самборы Гродненского района во время рейда по ликвидации очагов самогоноварения. С поличным задержали и 58-летнего мужчину, оборудовавшего незаконное производство в гараже.
Изъяты 4 т браги, несколько самогонных аппаратов. Мужчина сообщил, что собирался произвести алкоголь исключительно для собственного потребления. Составлен протокол.-0-
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Выявили мини-завод в деревне Самборы Гродненского района во время рейда по ликвидации очагов самогоноварения. С поличным задержали и 58-летнего мужчину,...
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