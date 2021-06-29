Самогонщика с 4 т браги задержали с поличным под Гродно

Источник материала: БелТА

29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно задержали самогонщика, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Выявили мини-завод в деревне Самборы Гродненского района во время рейда по ликвидации очагов самогоноварения. С поличным задержали и 58-летнего мужчину, оборудовавшего незаконное производство в гараже.

Изъяты 4 т браги, несколько самогонных аппаратов. Мужчина сообщил, что собирался произвести алкоголь исключительно для собственного потребления. Составлен протокол.-0-