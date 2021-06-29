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ICAO продлила до сентября расследование по инциденту с бортом Ryanair
Источник материала: АФН
Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила до сентября расследование перехвата 23 мая белорусскими властями воздушного судна ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.
Об этом во вторник сообщило Министерство коммуникаций и транспорта Литвы, передает ТАСС.
"Заслушав в понедельник промежуточный доклад, Совет ICAO принял решение продлить расследование, так как пришел к выводу о необходимости запросить дополнительную информацию у стран и организаций, связанных с инцидентом", - отмечается в сообщении.
Очередное слушание назначено на сентябрь, сказано в сообщении.
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Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила до сентября расследование перехвата 23 мая белорусскими властями воздушного судна ирландской...
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