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ICAO продлила до сентября расследование по инциденту с бортом Ryanair

29.06.2021 12:15 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила до сентября расследование перехвата 23 мая белорусскими властями воздушного судна ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Об этом во вторник сообщило Министерство коммуникаций и транспорта Литвы, передает ТАСС.

"Заслушав в понедельник промежуточный доклад, Совет ICAO принял решение продлить расследование, так как пришел к выводу о необходимости запросить дополнительную информацию у стран и организаций, связанных с инцидентом", - отмечается в сообщении.

Очередное слушание назначено на сентябрь, сказано в сообщении.

 
 
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Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила до сентября расследование перехвата 23 мая белорусскими властями воздушного судна ирландской...
 
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