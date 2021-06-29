ICAO продлила до сентября расследование по инциденту с бортом Ryanair

Источник материала: АФН

Международная организация гражданской авиации (ICAO) продлила до сентября расследование перехвата 23 мая белорусскими властями воздушного судна ирландской авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Об этом во вторник сообщило Министерство коммуникаций и транспорта Литвы, передает ТАСС.

"Заслушав в понедельник промежуточный доклад, Совет ICAO принял решение продлить расследование, так как пришел к выводу о необходимости запросить дополнительную информацию у стран и организаций, связанных с инцидентом", - отмечается в сообщении.

Очередное слушание назначено на сентябрь, сказано в сообщении.