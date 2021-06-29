ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Я специально хотел поговорить с Вами один на один" Лукашенко встречается с Патрушевым

29.06.2021 12:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко сейчас встречается с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.


Патрушев и Лукашенко, фото 2020 года

Планируется, что они один на один обсудят вопросы, «которые пока не подлежат огласке публичной».

"Всегда есть о чём поговорить, Николай Платонович. Особенно в это непростое время. Я специально хотел поговорить с Вами один на один. Есть вопросы, которые пока не подлежат огласке публичной", - цитирует Лукашенко «Пул первого».  
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко сейчас встречается с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.
 
Новости дня
Новости разные
 
Замминистра промышленности Беларуси о VIII Форуме регионов Беларуси и России: объединение наших усилий – очень важный аспект сотрудничества
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
29.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by