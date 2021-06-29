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"Я специально хотел поговорить с Вами один на один" Лукашенко встречается с Патрушевым
Источник материала: Партизан
Лукашенко сейчас встречается с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.
Патрушев и Лукашенко, фото 2020 года
Планируется, что они один на один обсудят вопросы, «которые пока не подлежат огласке публичной».
"Всегда есть о чём поговорить, Николай Платонович. Особенно в это непростое время. Я специально хотел поговорить с Вами один на один. Есть вопросы, которые пока не подлежат огласке публичной", - цитирует Лукашенко «Пул первого».
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Лукашенко сейчас встречается с секретарем Совбеза России Николаем Патрушевым.
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