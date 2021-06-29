Тонкий вкус: в Беларуси появился единственный медовый сомелье

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появился единственный в стране медовый сомелье. Сорт меда определяет за несколько минут. Тонкому ремеслу женщина обучалась в Италии, корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова тоже попробовала разобраться в сладком продукте.

Мед разлить по бокалам – дегустация похожа на винную. Сначала сомелье оценивает цвет, а потом берется за аромат. Чтобы его почувствовать, достаточно одной чайной ложки.

«Мы закрываем бокал рукой, немного нагреваем, хотя у нас итак уже жарко. И аромат будет более концентрированный», – рассказывает медовый сомелье Ольга Гаврилик.

Гречишный, липовый или может быть вересковый? Ботаническое происхождение Ольга определяет уже по запаху. Но мед должен быть монофлерным, то есть с одного растения.

Следующая стадия – попробовать на вкус. Сомелье может проглатывать нектар, это не запрещается. Между дегустациями можно выпить немного воды.

«Можно взять кислое яблоко. Чтобы очистить рецепторы, можно кушать огурец», – отметила сомелье.

Ольга Гаврилик – пчеловод в третьем поколении. Медом занимались и дедушка, и папа.

«В Болонье в Италии есть единственная в мире школа медовых сомелье. Я туда написала запрос на английском, потом на итальянском, потом еще раз на итальянском. Попросила подругу позвонить, потому что не было никакого ответа. Она позвонила, поговорила с моим будущим преподавателем. Меня записали в первую англоязычную группу», – сообщила Гаврилик.

«Лучший подарок, по-моему, мед». С мудростью Винни-Пуха Ольга согласна. В ее личной коллекции почти восемьдесят видов сладкого продукта из разных стран.

«Горький мед. Пчелы добывают его с кустов манука. И чтобы его добыть, пчеловоды на вертолетах опускают улья, он в труднодоступных местах. Он только в Австралии и Новой Зеландии добывается», – сообщила она.

У Ольги с мужем семейный бизнес – медовая компания. Есть собственная пасека, часть продукта закупают у других пчеловодов. Любимый нектар – вересковый. Для Беларуси это редкость.

«Наши Пореченские края славятся вересковым медом. Этот мед желеобразный, он никогда не кристаллизуется», – рассказала медовый сомелье.

И хоть мед лакомство полезное, но Ольга рекомендует знать меру «сладкой жизни» – три столовые ложки в день, не больше.