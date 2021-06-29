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Жизнь после службы: Белорусской организации ветеранов МВД исполнилось 30 лет

29.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Юбилейная встреча. Белорусская организация ветеранов МВД отпраздновала сегодня тридцатилетие, передает «МИР 24».

Ветераны отметили праздник в одной из воинских частей. Подарками для них стали фильмы о милицейской службе, выступление артистов и общие воспоминания.

«Ветеранская организация смотрит, как устроен ветеран, устроен ли. Оказывает помощь ему в социальных и бытовых вопросах. Оказывает моральную и психологическую поддержку. И самое главное: ветеран знает, что он был, есть и остается в семье МВД», – отметил председатель организации ветеранов МВД Республика Беларусь Валентин Потапович.

Во время праздничных мероприятий ветераны милиции получили нагрудные знаки. Сейчас ветеранская организация объединяет более 27 тысяч человек.



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Ветераны отметили праздник в одной из воинских частей. Подарками для них стали фильмы о милицейской службе, выступление артистов и общие воспоминания.
 
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