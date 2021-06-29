|
Жизнь после службы: Белорусской организации ветеранов МВД исполнилось 30 лет
29.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Юбилейная встреча. Белорусская организация ветеранов МВД отпраздновала сегодня тридцатилетие, передает «МИР 24».
Ветераны отметили праздник в одной из воинских частей. Подарками для них стали фильмы о милицейской службе, выступление артистов и общие воспоминания.
«Ветеранская организация смотрит, как устроен ветеран, устроен ли. Оказывает помощь ему в социальных и бытовых вопросах. Оказывает моральную и психологическую поддержку. И самое главное: ветеран знает, что он был, есть и остается в семье МВД», – отметил председатель организации ветеранов МВД Республика Беларусь Валентин Потапович.
Во время праздничных мероприятий ветераны милиции получили нагрудные знаки. Сейчас ветеранская организация объединяет более 27 тысяч человек.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ветераны отметили праздник в одной из воинских частей. Подарками для них стали фильмы о милицейской службе, выступление артистов и общие воспоминания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)