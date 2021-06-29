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В Беларусь прибыл секретарь Совбеза России Патрушев

29.06.2021 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Беларуси с рабочим визитом находится секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он уже успел встретится и пообщаться с Александром Лукашенко.

В Беларусь прибыл секретарь Совбеза России Патрушев

Белорусский правитель признался, что хотел бы обсудить наедине с Николаем Патрушевым вопросы, «которые не подлежат публичной огласке»: «Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям».

Во время встречи Лукашенко предложил рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере.

«Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — И, думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и отдельно для Беларуси и отдельно для России. Особенно в свете последних ярких событий, тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются».

В свою очередь Патрушев заметил, что есть традиционные «угрозы и вызовы, они никуда не ушли».

«Допустим, международный терроризм, с ним связанный экстремизм. Есть новые угрозы, о которых нужно говорить: кибербезопасность. К сожалению, многие не понимают, что ни одна страна не может справиться с этой угрозой самостоятельно. Нужно объединять усилия», — подчеркнул секретарь Совбеза.

 

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Теги: Минск
 
 
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В Беларуси с рабочим визитом находится секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он уже успел встретится и пообщаться с Александром Лукашенко.
 
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