Судебные эксперты помогли установить обстоятельства поджога в Шкловском районе

Источник материала: БT

Инцидент произошел в деревне Малый Межник. Проживавший на тот момент в доме 50-летний мужчина сам увидел возгорание. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь, однако спасти кровлю и имущество в доме не удалось. Экспертами у стены дома был обнаружен фрагмент обгоревшей автомобильной шины, а у калитки - следы обуви. Все указывало на возможный поджог. А после экспертизы эта версия подтвердилась. По подозрению в совершении поджога был задержан односельчанин погорельца. Как выяснилось, подошва ботинок задержанного полностью совпала со следами с места происшествия.







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