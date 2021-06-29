В Быховском районе следователи устанавливают обстоятельства убийства пенсионерки

Источник материала: БT

Тело 65-летней женщины было обнаружено на улице в д. Залоговье. По подозрению в убийстве задержан 65-летний сожитель потерпевшей. Предварительно установлено, что накануне инцидента они вместе выпивали. Во время застолья произошла ссора, переросшая в драку. Мужчина несколько раз ударил кочергой женщину. После того, как она выбежала из дома, фигурант закрыл дверь на замок и лег спать. Уже утром он обнаружил сожительницу, лежащую недалеко от дома без признаков жизни. Мужчина замыл кровь в доме и попросил у односельчан помочь в организации похорон. Однако соседи настояли на том, чтобы вызвать сотрудников милиции. По факту убийства возбуждено уголовное дело.







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