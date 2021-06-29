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Пресечен российский канал поставки психотропов в Беларусь
Источник материала: БT
Сотрудники столичного наркоконтроля, задержали 27-летнего жителя Барановичей при попытке перевезти через границу 2 кг альфа-PVP. В последующем это позволило выйти еще на одного дилера.
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Сотрудники столичного наркоконтроля, задержали 27-летнего жителя Барановичей при попытке перевезти через границу 2 кг альфа-PVP. В последующем это позволило выйти...
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