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За выброс мусора не в тот контейнер грозит штраф. Какую сумму придется выложить за проступок?

29.06.2021 12:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

За выброс мусора не в тот контейнер грозит штраф. Какую сумму придется выложить за проступок?

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Еноты с экранов телевизора давно призывают нас вести раздельный сбор мусора, но не все идут по их советам. С сентября 2020 года вступил в силу технический кодекс «Правила обращения с коммунальными отходами», который гласит: за выброс мусора не в тот контейнер грозит штраф. Какую сумму придется выложить за такой проступок и как стимулируют штрафы наших безответственных граждан?

За выброс мусора не в тот контейнер грозит штраф. Какую сумму придется выложить за проступок?

Артем Шкрыль, заместитель директора государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов»:
Технический кодекс штрафы не устанавливает, он устанавливает правила игры, как те, кто оказывает услуги по обращению с отходами, должны себя вести, как должны себя вести те, кто выбрасывает отходы. Штрафы устанавливает Кодекс об административных правонарушениях. В нем, в статье 16.44 определено, что за нарушение требований закона об обращении с отходами на физическое лицо может быть наложен штраф в размере до 30 базовых величин. Это довольно приличный штраф.

«Проблема есть, но не все так критично». Сколько мусора переработали в Беларуси за год? Подробности здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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