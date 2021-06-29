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Сборная Франции покидает чемпионат Европы по футболу

29.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Франции покидает чемпионат Европы по футболу

Игровой день на Чемпионате Европы по футболу принес сенсацию – сборная Франции покидает турнир после поражения от команды Швейцарии в 1/8 финала. 

Сборная Швейцарии открыла счет уже на 15-й минуте. Но во втором тайме Карим Бензема за три минуты забил дважды и вывел французов вперед.

Казалось, успех закрепил гол Поля Погба. За 9 минут до конца основного времени французы вели со счетом 3:1, но швейцарцы провели три замены и смогли отыграться.

Дополнительные таймы победителя не выявили, и впервые на этом Евро дело дошло до серии пенальти. 

По четыре удара команды исполнили точно. Пятый пенальти у швейцарцев реализовал Адмир Мехмеди. Сборная Франция доверила удар Килиану Мбаппе и он промахнулся. 

Для лидера французской сборной чемпионат обернулся настоящей драмой: он не только не реализовал решающий пенальти, но и не забил ни одного гола.

Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал впервые за последние 67 лет. Героем этой встречи стал голкипер Ян Зоммер – именно он отразил удар Килиана Мбаппе. 

Также матч 1/8 финала провели сборные Испании и Хорватии. Вопреки прогнозам, голов в этой встрече было много. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу испанцев, которые в четвертьфинале сыграют со сборной Швейцарии.

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Игровой день на Чемпионате Европы по футболу принес сенсацию – сборная Франции покидает турнир после поражения от команды Швейцарии в 1/8 финала.  Сборная...
 
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