|
Сборная Франции покидает чемпионат Европы по футболу
Источник материала: ОНТ
Игровой день на Чемпионате Европы по футболу принес сенсацию – сборная Франции покидает турнир после поражения от команды Швейцарии в 1/8 финала.
Сборная Швейцарии открыла счет уже на 15-й минуте. Но во втором тайме Карим Бензема за три минуты забил дважды и вывел французов вперед.
Казалось, успех закрепил гол Поля Погба. За 9 минут до конца основного времени французы вели со счетом 3:1, но швейцарцы провели три замены и смогли отыграться.
Дополнительные таймы победителя не выявили, и впервые на этом Евро дело дошло до серии пенальти.
По четыре удара команды исполнили точно. Пятый пенальти у швейцарцев реализовал Адмир Мехмеди. Сборная Франция доверила удар Килиану Мбаппе и он промахнулся.
Для лидера французской сборной чемпионат обернулся настоящей драмой: он не только не реализовал решающий пенальти, но и не забил ни одного гола.
Сборная Швейцарии вышла в четвертьфинал впервые за последние 67 лет. Героем этой встречи стал голкипер Ян Зоммер – именно он отразил удар Килиана Мбаппе.
Также матч 1/8 финала провели сборные Испании и Хорватии. Вопреки прогнозам, голов в этой встрече было много. Игра завершилась со счетом 5:3 в пользу испанцев, которые в четвертьфинале сыграют со сборной Швейцарии.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игровой день на Чемпионате Европы по футболу принес сенсацию – сборная Франции покидает турнир после поражения от команды Швейцарии в 1/8 финала. Сборная...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)