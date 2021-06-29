Реакция кошки на плачущую хозяйку растрогала даже любителей собак! Посмотрите! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Трогательное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кошка услышала, что хозяйка плачет, подошла к ней и начала успокаивать.





Комментаторов растрогала такая реакция пушистой питомицы: «Ого, не ожидал такого от кота! Такой заботливый», «У него огромное сердце, прекрасный котик», «Мой кот просто смотрит на меня, как на сумасшедшую, когда я плачу», «Я собачник, но его обеспокоенный взгляд тронул до глубины души», – писали пользователи Сети.

Фото: соцсети

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