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Реакция кошки на плачущую хозяйку растрогала даже любителей собак! Посмотрите! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Трогательное видео опубликовал
В ролике кошка услышала, что хозяйка плачет, подошла к ней и начала успокаивать.
Комментаторов растрогала такая реакция пушистой питомицы: «Ого, не ожидал такого от кота! Такой заботливый», «У него огромное сердце, прекрасный котик», «Мой кот просто смотрит на меня, как на сумасшедшую, когда я плачу», «Я собачник, но его обеспокоенный взгляд тронул до глубины души», – писали пользователи Сети.
Фото: соцсети
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Трогательное видео опубликовал ridus.ru. В ролике кошка услышала, что хозяйка плачет, подошла к ней и начала успокаивать. Комментаторов растрогала такая реакция...
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