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«Историческая» жара накрыла Канаду и северо-запад США
Источник материала: ОНТ
Пока в российских регионах устраняют последствия суперливня, «историческая» жара накрыла Канаду и северо-запад США. Температура там превышает 46 °C, побит рекорд 80-летней давности.
Так, в Канаде зафиксирована наиболее высокая температура за всю историю наблюдений. Здесь на всю мощность работают кондиционеры и вентиляторы, появились даже специальные зоны для охлаждения.
Массовые программы переносятся, некоторые заведения закрыты.
По словам метеорологов, изменение климата приводит к тому, что аномальная погода будет встречаться все чаще, и 47 °C – еще не предел.
Прогнозы синоптики пока дают неутешительные – небывалая жара точно не уйдет из Канады и северо-запада США до конца недели.
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Пока в российских регионах устраняют последствия суперливня, «историческая» жара накрыла Канаду и северо-запад США. Температура там превышает 46 °C, побит рекорд...
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