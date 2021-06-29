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«Историческая» жара накрыла Канаду и северо-запад США

29.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Историческая» жара накрыла Канаду и северо-запад США

Пока в российских регионах устраняют последствия суперливня, «историческая» жара накрыла Канаду и северо-запад США. Температура там превышает 46 °C, побит рекорд 80-летней давности.

Так, в Канаде зафиксирована наиболее высокая температура за всю историю наблюдений. Здесь на всю мощность работают кондиционеры и вентиляторы, появились даже специальные зоны для охлаждения.

Массовые программы переносятся, некоторые заведения закрыты.

По словам метеорологов, изменение климата приводит к тому, что аномальная погода будет встречаться все чаще, и 47 °C – еще не предел.

Прогнозы синоптики пока дают неутешительные – небывалая жара точно не уйдет из Канады и северо-запада США до конца недели.

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Пока в российских регионах устраняют последствия суперливня, «историческая» жара накрыла Канаду и северо-запад США. Температура там превышает 46 °C, побит рекорд...
 
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