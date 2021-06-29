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Появился новый авиарейс из Минска в Минеральные воды

29.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Появился новый авиарейс из Минска в Минеральные воды

Новый рейс свяжет Минеральные Воды и Минск. Полеты будет осуществлять российская авиакомпания «Азимут», сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Рейс открыт с 29 июня. Время в пути – 2 часа 50 минут

Подробная информация размещена сайте авиакомпании «Азимут».

Фото: Pixabay

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Теги: Минск
 
 
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Новый рейс свяжет Минеральные Воды и Минск. Полеты будет осуществлять российская авиакомпания «Азимут», сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск....
 
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