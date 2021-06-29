Появился новый авиарейс из Минска в Минеральные воды

Источник материала: ОНТ

Новый рейс свяжет Минеральные Воды и Минск. Полеты будет осуществлять российская авиакомпания «Азимут», сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Рейс открыт с 29 июня. Время в пути – 2 часа 50 минут

Подробная информация размещена сайте авиакомпании «Азимут».

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram