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Появился новый авиарейс из Минска в Минеральные воды
Источник материала: ОНТ
Новый рейс свяжет Минеральные Воды и Минск. Полеты будет осуществлять российская авиакомпания «Азимут»,
Рейс открыт с 29 июня. Время в пути – 2 часа 50 минут
Подробная информация размещена сайте авиакомпании «Азимут».
Фото: Pixabay
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Новый рейс свяжет Минеральные Воды и Минск. Полеты будет осуществлять российская авиакомпания «Азимут», сообщили в пресс-службе Национального аэропорта Минск....
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