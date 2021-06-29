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Такого вы еще не видели! 5 самых странных свадеб, а 3-й номер – не для слабонервных!

29.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Такого вы еще не видели! 5 самых странных свадеб, а 3-й номер – не для слабонервных!

Несколько историй о необычных свадьбах опубликовал ridus.ru.

Шэрон Тендлер и Синди


Фото: соцсети

Британка Шэрон Тендлер навещала своего возлюбленного много лет в Израиле, а затем в порту Эйлат вышла за него замуж. Синди – самец дельфина, но это не помешало Шэрон стать его женой, а потом и вдовой – дельфин умер через несколько месяцев после свадьбы.

Чжэн Цзяцзя и Иньин


Фото: youtube.com 

Родители китайского инженера Чжэн Цзяцзя в 2017 году решили, что ему пора жениться, и заставили мужчину искать себе жену. Он супругу не нашел, но собрал женщину-робота, назвал ее Иньин и женился на ней. Мама и друзья инженера были на свадьбе. Союз не признали официально, но мужчину этот факт не волновал. Он планировал запрограммировать жену так, чтобы она могла заниматься домашними делами и разговаривать.

Аманда Тиг и Джек


Фото: youtube.com

Супругу Аманды Тиг из Северной Ирландии более 300 лет, и он – призрак пирата Джека, который плавал в морях в 1700-х годах. Как рассказала Аманада, она познакомилась с Джеком, когда обнаружила у себя способность общаться с духами и увлеклась паранормальным явлениями. Пират ей понравился, и они поженилась – церемонию проводил шаман. Однако Аманда развелась с Джеком через год, сообщив, что он пытался ее убить. 

Паскаль Селлик и пуховое одеяло


Фото: instagram.com/pascalesellick

Паскаль Селлик, жительница британского города Эксетер, в 2019 году вышла замуж за пуховое одеяло. На свадьбе невеста была в пижаме и тапочках. На церемонии присутствовали также 120 гостей, которые тоже были одеты в пижамы.

Лаура Меси


Фото: facebook.com 

В 2017 году долгие отношения фитнес-тренера Лауры Меси распались. Тогда она организовала свадьбу с собой. Лаура была в белом платье. На церемонию она заказала огромный торт, пригласила подружек невесты и гостей.

Главное фото: depositphotos.com

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Несколько историй о необычных свадьбах опубликовал ridus.ru. Шэрон Тендлер и Синди Фото: соцсети Британка Шэрон Тендлер навещала своего возлюбленного много лет в...
 
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