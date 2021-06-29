Протесты в Колумбии не прекращаются уже два месяца

Источник материала: ОНТ

Снова столкновения в Колумбии. Протестующие напали на автобусы и полицейские участки. Под раздачу попали ещё несколько памятников и предприятий.

Подразделения национальной полиции по борьбе с беспорядками провели 20 спецопераций в разных городах. На одной из локаций, где происходили столкновения, пришлось эвакуировать детей из сада, спасательная операция проходила несмотря на слезоточивый газ и летящие камни.

В полицейские участки бросали снаряды посерьезнее – в ход пошли коктейли Молотова. Госпитализировали четверых сотрудников. Протестующие также попытались поджечь больницу, в которой 60% пациентов были на аппаратах.

В результате ранены пятеро – врач, журналист и охранник. Медпомощь понадобилась и по ту сторону баррикад – пострадавших пятеро.

Всего же протесты длятся уже два месяца. По разным данным погибли от 25 до 80 человек, раненых – тысячи.

Беспорядки вспыхнули из-за налоговых, экономических и социальных реформ.

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