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Протесты в Колумбии не прекращаются уже два месяца
Источник материала: ОНТ
Снова столкновения в Колумбии. Протестующие напали на автобусы и полицейские участки. Под раздачу попали ещё несколько памятников и предприятий.
Подразделения национальной полиции по борьбе с беспорядками провели 20 спецопераций в разных городах. На одной из локаций, где происходили столкновения, пришлось эвакуировать детей из сада, спасательная операция проходила несмотря на слезоточивый газ и летящие камни.
В полицейские участки бросали снаряды посерьезнее – в ход пошли коктейли Молотова. Госпитализировали четверых сотрудников. Протестующие также попытались поджечь больницу, в которой 60% пациентов были на аппаратах.
В результате ранены пятеро – врач, журналист и охранник. Медпомощь понадобилась и по ту сторону баррикад – пострадавших пятеро.
Всего же протесты длятся уже два месяца. По разным данным погибли от 25 до 80 человек, раненых – тысячи.
Беспорядки вспыхнули из-за налоговых, экономических и социальных реформ.
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Снова столкновения в Колумбии. Протестующие напали на автобусы и полицейские участки. Под раздачу попали ещё несколько памятников и предприятий. Подразделения...
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