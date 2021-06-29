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Выставка преступлений: в Государственном архиве Гродненской области впервые покажут редкие документы времен ВОВ
Источник материала: ОНТ
Узнать всю правду о войне спустя 80 лет. Гродненские архивисты представили широкой публике документы о преступлениях нацистов против мирных жителей региона в годы Великой Отечественной. Многие из них показывают впервые.
В фондах хранятся тысячи советских и немецких документов. Допросы свидетелей событий, воспоминания выживших, целые тетради с фамилиями угнанных, расстрелянных и повешенных гродненцев, в основном евреев.
Эти данные о жертвах сразу же после освобождения региона в 1944 году собирали специальные комиссии по расследованию нацистских преступлений. Больше всего зверств в регионе пришлось на 1942-1943 год.
В итоге в годы войны только в Гродненской области от издевательств погибли свыше 176 тысяч человек. А в самом областном центре – 2/3 жителей расстреляли или угнали в лагеря.
Выставка будет работать все лето. Затем данные гродненские архивисты передадут российским коллегам.
Там создадут единую электронную базу документов о преступлениях нацистов на территории СНГ. Информацию смогут увидеть люди со всего мира.
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Выставка преступлений: в Государственном архиве Гродненской области впервые покажут редкие документы времен ВОВ
Узнать всю правду о войне спустя 80 лет. Гродненские архивисты представили широкой публике документы о преступлениях нацистов против мирных жителей региона в годы...
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