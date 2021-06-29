Выставка преступлений: в Государственном архиве Гродненской области впервые покажут редкие документы времен ВОВ

Источник материала: ОНТ

Узнать всю правду о войне спустя 80 лет. Гродненские архивисты представили широкой публике документы о преступлениях нацистов против мирных жителей региона в годы Великой Отечественной. Многие из них показывают впервые.

В фондах хранятся тысячи советских и немецких документов. Допросы свидетелей событий, воспоминания выживших, целые тетради с фамилиями угнанных, расстрелянных и повешенных гродненцев, в основном евреев.

Эти данные о жертвах сразу же после освобождения региона в 1944 году собирали специальные комиссии по расследованию нацистских преступлений. Больше всего зверств в регионе пришлось на 1942-1943 год.

В итоге в годы войны только в Гродненской области от издевательств погибли свыше 176 тысяч человек. А в самом областном центре – 2/3 жителей расстреляли или угнали в лагеря.

Сергей Миклашевич, директор государственного архива Гродненской области: «Акцент мы сделали именно на жертвах войны, так как на сегодняшний день, особенно в западных странах наши соседи пытаются переписать историю ВОВ. Мы имели цель именно показать, что фашистские войска пришли сюда не с целью освобождения нас от советского гнета, а именно – уничтожать в соответствии с планом Ост, где 75% белорусского населения должно было быть либо уничтожено, либо выселено, а 25% онемечено».

Выставка будет работать все лето. Затем данные гродненские архивисты передадут российским коллегам.

Там создадут единую электронную базу документов о преступлениях нацистов на территории СНГ. Информацию смогут увидеть люди со всего мира.

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