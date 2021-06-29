|
Католических священников в Польше снова обвиняют в педофилии
Источник материала: ОНТ
Согласно обнародованным данным, в период с 2018 по 2020 годы церковь получила больше 360 заявлений о сексуальных надругательствах и насилии несовершеннолетних со стороны представителей духовенства. Половине жертв было меньше 15 лет.
Некоторые злоупотребления могли продолжаться более 10 лет.
С прошлого года Ватикан наложил санкции на четырех польских епископов за сокрытие фактов сексуального насилия над несовершеннолетними: двое были отправлены в отставку.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно обнародованным данным, в период с 2018 по 2020 годы церковь получила больше 360 заявлений о сексуальных надругательствах и насилии несовершеннолетних со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)