Католических священников в Польше снова обвиняют в педофилии

Источник материала: ОНТ

Согласно обнародованным данным, в период с 2018 по 2020 годы церковь получила больше 360 заявлений о сексуальных надругательствах и насилии несовершеннолетних со стороны представителей духовенства. Половине жертв было меньше 15 лет.

Некоторые злоупотребления могли продолжаться более 10 лет.

С прошлого года Ватикан наложил санкции на четырех польских епископов за сокрытие фактов сексуального насилия над несовершеннолетними: двое были отправлены в отставку.

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