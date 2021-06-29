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Лукашенко встретился с секретарем Совбеза России
Источник материала: ОНТ
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, п
Президент Беларуси признался, что хотел бы рассмотреть некоторые вопросы наедине.
Александр Лукашенко предложил обсудить не только взаимодействие в области безопасности, но и оборонку, а также сотрудничество в военно-технической сфере.
Фото: БЕЛТА
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, передает БЕЛТА. Президент Беларуси признался,...
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