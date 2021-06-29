Лукашенко встретился с секретарем Совбеза России

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, п ередает БЕЛТА.

Президент Беларуси признался, что хотел бы рассмотреть некоторые вопросы наедине.

Александр Лукашенко предложил обсудить не только взаимодействие в области безопасности, но и оборонку, а также сотрудничество в военно-технической сфере.

Фото: БЕЛТА





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