Сергей Лавров: наращивая санкции, Запад занимает неоколониальную позицию по отношению к другим странам

Источник материала: ОНТ

«Прелесть» западных «правил» в отсутствии конкретики. Как только кто-то поступает вопреки воле Запада, тот мгновенно голословно заявляет о «нарушении правил» и объявляет о своем «праве «наказывать» нарушителя».

Такое мнение о санкциях выразил глава российского МИДа. Сергей Лавров написал программную статью о принципах мирового устройства и недопустимости подмены международного права ситуативными правилами.

Ее опубликовали в газете «Коммерсант» и журнале «Россия в глобальной политике».

Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам: у себя дома внедряйте нужную мне модель демократии, а во внешних делах о демократии не беспокойтесь, мы все решаем сами, ведите себя смирно, а то накажем.

Как отметил глава российского МИДа, тупиковость такого бескомпромиссного курса понимают здравомыслящие политики в Европе и Америке.

Бесперспективно ставить во главу угла вопрос о том, чьи ценности лучше или хуже, надо просто признать наличие других – по сравнению с западными – форм организации общества, принять как данность, уважать их.

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