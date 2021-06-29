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Форум регионов Беларуси и России: участники обсудят научно-техническое сотрудничество в эпоху цифровизации

29.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Интеграция и более тесное взаимодействие на практике. Сегодня стартует VIII Форум регионов Беларуси и России.

Изначально площадкой должна была стать Москва и Московская область. Но из-за пандемии участники будут общаться через видеоконференцсвязь.

Несмотря на название, Форум регионов – это площадка, которая охватывает все сферы взаимодействия союзников. От экологии и образования до медицины и международных отношений. Но во главе угла – экономика. Сегодня начнут работу пять секций.

Одна из них посвящена научно-техническому сотрудничеству. Это главная тема форума.

В этом году на форуме регионов Беларуси и России расширенная молодежная программа. Новое поколение парламентариев обсудит актуальные вопросы.

Что касается экономических контрактов, то рассчитывают на сумму в более чем 800 млн долларов США. Она превзойдет прошлогодний показатель. Самые крупные – у предприятий «Могилевхимволокно», Белорусский металлургический завод, «Бобруйскагромаш». 

В целом же по сравнению с 1996 годом объем внешней торговли с Россией увеличился в 4,5 раза.

Форум продлится до 1 июля, в финальный день к переговорной площадке присоединятся главы государств.

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Интеграция и более тесное взаимодействие на практике. Сегодня стартует VIII Форум регионов Беларуси и России. Изначально площадкой должна была стать Москва и...
 
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