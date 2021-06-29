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В торговом центре Пензы произошел пожар
Источник материала: ОНТ
В трехэтажном здании торгового центра «Триумф» в Пензе произошел пожар. Об этом
По предварительной информации, пострадавших нет.
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В трехэтажном здании торгового центра «Триумф» в Пензе произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. По предварительной...
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