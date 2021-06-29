Что делать, если за вас схватились и тянут на дно? Практические советы спасателей, как помочь тонущему. Это должен знать каждый!

Источник материала: ОНТ

Официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко и начальник водолазно-спасательной службы МЧС Олег Степук в программе «Наше утро» на ОНТ рассказали, как понять, что человек тонет, что делать в таком случае и как правильно помочь пострадавшему, не навредив себе.





Ольга Мельченко назвала основные причины, из-за которых случаются трагедии на воде:

заплыв за буйки;

неправильный расчет своих сил;

потеря из поля зрения детей во время купания – ребенок должен находится на расстоянии вытянутой руки от взрослого;

долгое купание;

купание в состоянии алкогольного опьянения – самая частая причина происшествий.

Как понять, что человек тонет, объяснил Олег Степук. Как правило, на дно уходят тихо, подчеркнул спасатель, и назвал первые признаки ситуации, когда человеку в воде нужна помощь:

уровень воды на уровне носа;

запрокинутая голова;

человек не двигается по глади воды, а «карабкается» на одном месте.

Сотрудник МЧС предупредил – не всегда стоит геройствовать в случаях, когда видишь, что человеку нужна помощь.

Олег Степук, начальник водолазно-спасательной службы МЧС: «В первую очередь, необходимо обращаться к спасателям, позвать на помощь специализированные службы по телефону либо попросить кого-то рядом. Попытаться оказать помощь самостоятельно можно только в том случае, если достаточно уверен в своих силах».

Ольга Мельченко, официальный представитель МЧС по Минску: «Бывают случаи, что даже профессиональные пловцы, чемпионы по плаванию не рассчитываю свои силы, потому что, когда человек тонет, он по инстинкту самосохранения начинает карабкаться по человеку, который его спасает».

Существуют специальные алгоритмы, как правильно спасти тонущего, чтобы не навредить себе и пострадавшему:

1. Хорошо уметь плавать и быть уверенным, что сможешь помочь человеку.

2. Подплывая к пострадавшему, установите с ним контакт. Если человек адекватно реагирует на ваши вопросы, то смело можно подставлять плечо и помогать ему двигаться к берегу. Если же тонущий молчит, не отвечает на вопросы и судорожно бьется за жизнь, то для его спасения нужно использовать специальные навыки, которым обучают профессиональных спасателей.

3. Заплывите пострадавшему за спину – поднырните под ним и всплывайте за его спиной, подхватите за руки. Транспортируйте пострадавшего, лежа на спине, одной рукой придерживая его, чтобы голова оставалась на поверхности. Другой рукой и ногами гребите к берегу.

Нужно понимать, что тонущий человек находится в панике и пытается утянуть спасающего под воду.

Олег Степук, начальник водолазно-спасательной службы МЧС: «Тонущий карабкается по спасающему, как по лесенке. Спасающий – последняя ниточка для жизни, за которую цепляется пострадавший. Если вы попали в такую ситуацию – за вас схватились и тянут за собой на дно, единственный вариант – уйти под воду вместе с ним. Как только тонущий почувствует, что идет вниз, он обязательно отпустит.

Фото: depositphotos.com

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