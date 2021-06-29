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Что делать, если за вас схватились и тянут на дно? Практические советы спасателей, как помочь тонущему. Это должен знать каждый!
Источник материала: ОНТ
Официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко и начальник водолазно-спасательной службы МЧС Олег Степук в программе «Наше утро» на ОНТ рассказали, как понять, что человек тонет, что делать в таком случае и как правильно помочь пострадавшему, не навредив себе.
Ольга Мельченко назвала основные причины, из-за которых случаются трагедии на воде:
Как понять, что человек тонет, объяснил Олег Степук. Как правило, на дно уходят тихо, подчеркнул спасатель, и назвал первые признаки ситуации, когда человеку в воде нужна помощь:
Сотрудник МЧС предупредил – не всегда стоит геройствовать в случаях, когда видишь, что человеку нужна помощь.
Существуют специальные алгоритмы, как правильно спасти тонущего, чтобы не навредить себе и пострадавшему:
1. Хорошо уметь плавать и быть уверенным, что сможешь помочь человеку.
2. Подплывая к пострадавшему, установите с ним контакт. Если человек адекватно реагирует на ваши вопросы, то смело можно подставлять плечо и помогать ему двигаться к берегу. Если же тонущий молчит, не отвечает на вопросы и судорожно бьется за жизнь, то для его спасения нужно использовать специальные навыки, которым обучают профессиональных спасателей.
3. Заплывите пострадавшему за спину – поднырните под ним и всплывайте за его спиной, подхватите за руки. Транспортируйте пострадавшего, лежа на спине, одной рукой придерживая его, чтобы голова оставалась на поверхности. Другой рукой и ногами гребите к берегу.
Нужно понимать, что тонущий человек находится в панике и пытается утянуть спасающего под воду.
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Что делать, если за вас схватились и тянут на дно? Практические советы спасателей, как помочь тонущему. Это должен знать каждый!
Официальный представитель МЧС по Минску Ольга Мельченко и начальник водолазно-спасательной службы МЧС Олег Степук в программе «Наше утро» на ОНТ рассказали, как...
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