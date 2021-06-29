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Полуторагодовалая девочка выпала из окна пятого этажа в Новогрудке

29.06.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полуторагодовалая девочка выпала из окна пятого этажа в Новогрудке

В Новогрудке погибла полуторагодовалая девочка после того, как выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщает Следственный комитет.

Инцидент произошел днём 28 июня. Девочка находилась в квартире с семьей. Когда она осталась в комнате одна, то при помощи стула залезла на подоконник и выпала из открытого окна. Тело девочки без сознания обнаружила мать.

Жизнь пострадавшей спасти не удалось. От полученных травм девочка скончалась в больнице.

По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Фото: СК

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В Новогрудке погибла полуторагодовалая девочка после того, как выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщает Следственный комитет. Инцидент произошел днём 28 июня....
 
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