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Полуторагодовалая девочка выпала из окна пятого этажа в Новогрудке
Источник материала: ОНТ
В Новогрудке погибла полуторагодовалая девочка после того, как выпала из окна пятого этажа. Об этом
Инцидент произошел днём 28 июня. Девочка находилась в квартире с семьей. Когда она осталась в комнате одна, то при помощи стула залезла на подоконник и выпала из открытого окна. Тело девочки без сознания обнаружила мать.
Жизнь пострадавшей спасти не удалось. От полученных травм девочка скончалась в больнице.
По факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Фото: СК
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В Новогрудке погибла полуторагодовалая девочка после того, как выпала из окна пятого этажа. Об этом сообщает Следственный комитет. Инцидент произошел днём 28 июня....
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