|
Грузовик сбил 14-летнюю велосипедистку в Полоцком районе
Источник материала: ОНТ
Грузовик сбил девочку-подростка на велосипеде в Полоцком районе,
ДТП произошло 28 июня около 20:00 на 85-м км дороги Лепель – Полоцк – граница России. Во время обгона грузовик наехал на 14-летнюю девочку на велосипеде, двигавшуюся в попутном направлении.
Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Грузовик сбил девочку-подростка на велосипеде в Полоцком районе, передает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксана Лазько....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)