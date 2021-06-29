Грузовик сбил 14-летнюю велосипедистку в Полоцком районе

Источник материала: ОНТ

Грузовик сбил девочку-подростка на велосипеде в Полоцком районе, передает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Витебской области Оксана Лазько.

ДТП произошло 28 июня около 20:00 на 85-м км дороги Лепель – Полоцк – граница России. Во время обгона грузовик наехал на 14-летнюю девочку на велосипеде, двигавшуюся в попутном направлении.

Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома





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