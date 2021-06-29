Минчанин оскорбил в интернете двух могилевских милиционеров - возбуждено уголовное дело

Источник материала: БелТА

29 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. За публичное оскорбление могилевских милиционеров в интернете в отношении 30-летнего минчанина возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

Житель Минска в конце прошлого года и феврале 2021-го в деструктивном Telegram-канале оставил оскорбительные комментарии в адрес двух сотрудников ОМОН УВД Могилевского облисполкома. Оперативники управления по Могилевской области ГУСБ МВД установили и задержали подозреваемого. Он свою вину в содеянном признал, раскаялся и принес сотрудникам извинения.

"ГУСБ МВД продолжает целенаправленно устанавливать всех авторов подобных комментариев, - уточнили в отделении информации и общественных связей. - За оскорбления в адрес сотрудников милиции предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание в настоящее время составляет до трех лет лишения свободы".-0-