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Работы нет: в мае уволили на 17 тысяч человек больше, чем приняли на работу

29.06.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

И так каждый месяц.

В мае в Беларуси уволили на 17 тысяч человек больше, чем приняли на работу (уволены 62,8 тысячи человек, а приняты на работу — 45,6 тысячи), сообщает Белстат. 

Чаще всего увольняют в промышленности, торговле, образовании и сельском хозяйстве.

В прошлом месяце в экономике было занято 4 млн 271,8 тысячи человек. В мае 2020-го этот показатель составлял 4 млн 323,4 тыс. Получается, что за год численность занятых в экономике нашей страны сократилась на 51,6 тысячи человек.

Эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией и с оттоком рабочей силы за границу, передаёт БелаПАН. 

Белорусы стали активнее уезжать после событий августа прошлого года и последующих репрессий.
 
 
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