Работы нет: в мае уволили на 17 тысяч человек больше, чем приняли на работу

В мае в Беларуси уволили на 17 тысяч человек больше, чем приняли на работу (уволены 62,8 тысячи человек, а приняты на работу — 45,6 тысячи), сообщает Белстат.





Чаще всего увольняют в промышленности, торговле, образовании и сельском хозяйстве.





В прошлом месяце в экономике было занято 4 млн 271,8 тысячи человек. В мае 2020-го этот показатель составлял 4 млн 323,4 тыс. Получается, что за год численность занятых в экономике нашей страны сократилась на 51,6 тысячи человек.





Эксперты связывают снижение занятых в экономике с демографической ситуацией и с оттоком рабочей силы за границу, передаёт БелаПАН.





Белорусы стали активнее уезжать после событий августа прошлого года и последующих репрессий.