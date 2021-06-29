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Belarus in focus: Россия демонстрирует свое влияние на Лукашенко

29.06.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После санкций, принятых ЕС в отношении Беларуси, российские официальные лица высказали несколько заявлений в поддержку Беларуси. Но пока Россия не предприняла никаких действий для компенсации санкций.

Скорее, напротив, действия российских фирм подпирают европейские санкции с восточной стороны, пишет Belarus in focus.

Российская пропаганда и официальные лица превозносят компенсации «Белавиа» из-за авиасанкций. В реальности Россия лишь восстановила 4 из выполнявшихся «Белавиа» и до карантина рейсов в Россию, но не в Самару, Воронеж, Сочи, Краснодар. 

Авиабойкот оставил «Белавиа» фактически только сильно сокращенное российское направление и южное направление — Турцию и Грузию. Но и оно перехватывается российскими авикомпаниями после возобновления полетов из России в Турцию.

Россия по-прежнему не поставляет нефть на НПЗ «Нафтан», «Транснефть» утверждает, что никаких заявок на транзит российской нефти по трубе в Беларусь нет. Разъяснений по планам «Газпрома» резко сократить транзит газа через Беларусь в четвертом квартале и на будущее нет.

После разговора Путина и Байдена о Беларуси, Россия продемонстрировала, что каких-то результатов в Беларуси она добиться может. 

Российскую гражданку Софью Сапегу, задержанную вместе с Романом Протасевичем во время принудительной посадки самолета Афины-Вильнюс в Минске, отпустили под домашний арест — вместе с Протасевичем. В галерею «Белгазпромбанка» вернулись отнятые государством картины, включая «Еву» Сутина.

Эта демонстрация возможностей может убедить США и ЕС в том, что Россия может добиться и большего — например, конституционной реформы.
 
Теги: Минск
 
 
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После санкций, принятых ЕС в отношении Беларуси, российские официальные лица высказали несколько заявлений в поддержку Беларуси. Но пока Россия не предприняла...
 
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