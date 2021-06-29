​Банк РРБ: кредиты для частных клиентов!

ставки фиксированные, т.е. возвращать кредит придётся именно под прописанную в договоре ставку
скоростное оформление потребительского кредита, на любую цель
кредит оформляется без залога и поручителей
без справки о доходах
в наличной и безналичной формах
При погашении кредитов в Банке РРБ используется аннуитетный ежемесячный платеж, т.е. выплаты равными суммами. А максимальный возраст кредитополучателя – 69 лет.
Кредит и Mировой money-back 2% – возможно ли такое?
При оформлении кредита в безналичной форме клиенту выдаётся бесплатная международная банковская карточка Visa Classic Rewards с мировым money-back 2%, причём money-back распространяется практически на всё, в т.ч. на покупки в сети Интернет.
Бонусом к карточке идут дополнительные сервисы и услуги системы дистанционного банковского обслуживания, лимиты расходования денежных средств по карточке, а также специальные предложения от платежной системы Visa.
Способы погашения кредитов:
1. Через кассы структурных подразделений ЗАО «РРБ-Банк» (адреса и режим работы):
комиссия не взимается
зачисление денежных средств кредитополучателя происходит в день внесения платы.
2. Через платёжные терминалы ОСМП (Объединенной Системы Моментальных Платежей (терминалы):
комиссия может взиматься
зачисление денежных средств кредитополучателя происходит в течение 2-х рабочих дней с момента внесения платы
3. Путём безналичного перечисления через другие банки РБ:
комиссия за зачисление не взимается
зачисление денежных средств кредитополучателя происходит в день их поступления в ЗАО «РРБ-Банк»