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Банк РРБ: кредиты для частных клиентов!

29.06.2021 13:25 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Банк РРБ: кредиты для частных клиентов!
​Банк РРБ: кредиты для частных клиентов!

Преимущества кредитования в Банке РРБ:

  • ставки фиксированные, т.е. возвращать кредит придётся именно под прописанную в договоре ставку
  • скоростное оформление потребительского кредита, на любую цель
  • кредит оформляется без залога и поручителей
  • без справки о доходах
  • в наличной и безналичной формах

При погашении кредитов в Банке РРБ используется аннуитетный ежемесячный платеж, т.е. выплаты равными суммами. А максимальный возраст кредитополучателя – 69 лет.

Кредит и Mировой money-back 2% – возможно ли такое?

При оформлении кредита в безналичной форме клиенту выдаётся бесплатная международная банковская карточка Visa Classic Rewards с мировым money-back 2%, причём money-back распространяется практически на всё, в т.ч. на покупки в сети Интернет.

Бонусом к карточке идут дополнительные сервисы и услуги системы дистанционного банковского обслуживания, лимиты расходования денежных средств по карточке, а также специальные предложения от платежной системы Visa.

Способы погашения кредитов:

1. Через кассы структурных подразделений ЗАО «РРБ-Банк» (адреса и режим работы):

  • комиссия не взимается
  • зачисление денежных средств кредитополучателя происходит в день внесения платы.

2. Через платёжные терминалы ОСМП (Объединенной Системы Моментальных Платежей (терминалы):

  • комиссия может взиматься
  • зачисление денежных средств кредитополучателя происходит в течение 2-х рабочих дней с момента внесения платы

3. Путём безналичного перечисления через другие банки РБ:

  • комиссия за зачисление не взимается
  • зачисление денежных средств кредитополучателя происходит в день их поступления в ЗАО «РРБ-Банк»

Счет№: BY54REDJ38190000000040000933
BIC: REDJBY22
УНП: 100361187

4. Через Систему «Расчет» – Автоматизированную Информационную Систему Единого Расчетного и Информационного Пространства (АИС ЕРИП) , в том числе Интернет-Банк и РУП «Белпочта

Страхование кредитополучателей

В жизни любого человека, в т.ч. кредитополучателя, может случиться непредвиденная ситуация. Для таких случаев предусмотрено страхование.

При заключении кредитного договора клиенту предлагается заключить договор добровольного страхования от несчастного случая.

При возникновении страхового случая страховая компания произведет выплату страхового обеспечения в пользу кредитополучателя. Кстати, на сайте rrb.by можно рассчитать онлайн страховые выплаты.

Контакты:

Если у вас возникли вопросы по кредитованию, обращайтесь в круглосуточную службу заботы и поддержки клиентов по тел. 226 – с мобильных.

Наши специалисты подберут оптимальный кредитный продукт именно под ваши нужды.

  • Все кредиты для частных клиентов Банка РРБ: https://www.rrb.by/ekspress-krediti
  • Отделения Банка РРБ: https://www.rrb.by/bank/contacts/cbu

Рады видеть Вас в числе наших клиентов!

Банк РРБ: кредиты для частных клиентов!

*партнерский материал, ЗАО «РРБ-Банк», УНП 100361187

 
 
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С 1 июля 2021 года увеличиваются ставки по кредитам частных клиентов в Банке РРБ. Поэтому если вы планировали что-то приобрести на заёмные средства, сейчас самое...
 
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