Источник материала: Myfin



«Качество обслуживания клиентов улучшилось»: ритейл оценивает год работы с «Программной кассой» Приорбанка

«Программную кассу», объединившую три стандартных устройства для расчетов по карточкам и учёта наличных – POS-терминала, кассового аппарата и СКНО – можно было использовать как при расчетах в небольших магазинах, так и при приеме платежей курьером. Сервис позволил не только экономить на покупке и обслуживании устройств, но и избавлял от необходимости дублировать безналичную сделку на кассе.

Сегодня услугу назвать новинкой в торговом эквайринге сложно: ею уже пользуются множество клиентов Приорбанка. За это время представители ритейла уже в полной мере оценили преимущества, которые дает «Программная касса» Приорбанка.

«Гарфилд»: «Мы считаем это лучшим сервисом по приему платежей в стране»

Одной из первых компаний, подключивших услугу «Программная касса» стало ООО «Гарфилд» – один из лидеров по продаже зоотоваров в Беларуси. За 11 лет на рынке «Гарфилд» вырос из небольшого торгового объекта до крупного интернет-магазина и трех оффлайновых магазинов в Минске. В компании поделились кейсом своего опыта использования «Программной кассы».





– Сообщение о скором появлении этого сервиса мы увидели еще в 2019 году. Поскольку мы достаточно давно сотрудничаем с Приорбанком, в том числе по услуге эквайринга, то получаем информацию о всех новинках банка в числе первых. И как только подключение «Программной кассы» стало доступным в марте 2020-го, мы сразу приобрели три устройства. На сегодняшний день наши курьеры и продавцы в магазинах используют 16 аппаратов «Программная касса».

– Не возникало ли опасений при подключении? Все-таки услуга на тот момент была абсолютной новинкой, причем достаточно технически сложной.

– У нашей компании большой опыт работы с Приорбанком и пользования его продуктами. Нередко его услуги, продукты, решения были инновационными и уникальными для белорусского рынка. И проблем, учитывая высочайший уровень сервиса, никогда не возникало. Вопросы, которые появлялись, решались очень быстро благодаря индивидуальному отношению к клиентам. Зато нам использование этих продуктов всегда давало определенное преимущество или же позволяло значительно упростить бизнес-процессы. Поэтому при подключении «Программной кассы» сомнений не возникало. Более того, мы видели огромный потенциал этого сервиса.



Сергей Иванов, учредитель и директор ООО «Гарфилд»

– Оправдала ли услуга ожидания?

– Она превзошла их! Сервис помог улучшить качество обслуживания клиентов. Сегодня прием оплаты занимает всего несколько секунд и это позитивно отмечают наши покупатели. Кроме того, отметим неоспоримое удобство использования: ранее наш курьер при доставке товара возил с собой и отдельный громоздкий терминал и кассовый аппарат, проводил оплату на терминале и дублировал её на кассовом аппарате. Учитывая, что объем расчетов при доставке курьером у нас очень велик, это значительно упростило жизнь курьерам.

Что же касается технических моментов, то отметим сравнительно быстрое подключение терминала, качественные сервис и поддержку, а также быструю обработку платежей. Вопросы, которые иногда возникают в работе «Программной кассы», решаются очень быстро. На сегодня мы считаем данный сервис лучшим в области приёма платежей.





– На ваш взгляд, для каких компаний это решение подходит больше всего?

– Исходя из собственной практики, мы можем абсолютно точно рекомендовать услугу «Программная касса» от Приорбанка всем, кому необходимо быстро, удобно, комфортно и надёжно принимать платежи от своих покупателей. Это широкий спектр компаний – от интернет-магазинов различного профиля и служб доставки, до бутиков.

*партнерский материал, УНП 193051191