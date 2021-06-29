Карбалевич: «Политика многовекторности погибла смертью храбрых»

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Сколько может стоить Шенген, когда оснований для нормализации отношений с Западом нет?





Одним из результатов ответных мер белорусских властей на санкции может стать увеличении стоимости шенгенской визы для белорусов, считает политолог Валерий Карбалевич.

— Участие Беларуси в инициативе ЕС «Восточное партнерство» было составной частью политики многовекторности, которую Беларусь проводила больше 10 лет. Сейчас, когда эта политика многовекторности «погибла смертью храбрых» и западный вектор обрубился, приостановка участия в «Восточном партнерстве» выглядит натуральным, естественным образом, — отметил политолог в эфире Дождя . — Беларусь также приостанавливает действие соглашения о реадмиссии с ЕС, в рамках которого брала на себя обязательства принимать на своей территории незаконных мигрантов, если они перешли границу с ЕС с территории нашей страны.

Теперь Беларусь отказывается их принимать. А поскольку договор о реадмиссии был частью соглашения об упрощении визового режима, теперь, можно предполагать, что ЕС откажется от этого договора и белорусам для получения Шенгенской визы придется платить 80 евро. Такой подарок белорусскому народу со стороны белорусского правительства.

Политолог считает, что ответные шаги на санкции со стороны белорусских властей будут положительно оценены Россией.

— Россия относилась достаточно настороженно к участию Беларуси в «Восточном партнерстве». Поэтому сейчас приостановка участия будет воспринята Москвой положительно. Но тут другая интересная история начинается. Западные санкции только ввели, а российские компании уже отказываются поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в Новополоцке. И белорусское правительство подписало соглашение о поставке нефти из Казахстана , — обратил внимание политолог.

Карбалевич подчеркивает, что в настоящее время не видит оснований для нормализации отношений Беларуси с Западом.

— Наоборот, обе стороны делают жесткие шаги по отношению друг к другу. В Евросоюзе, видимо, пришли к выводу, что нормализовать отношения при существовании в Беларуси нынешнего политического режима невозможно.

В свою очередь, Лукашенко, выступая 21 июня в Брестской крепости, примерно то же самое заявил, что, дескать, Запад объявил нам войну и мы будем сопротивляться изо всех сил. Ситуация развивается по пути эскалации, — отметил политолог.

Он не исключает, что со стороны официального Минска могут последовать и другие ответные меры.

— Белорусские власти предупреждали, что будут приняты меры в ответ и, думаю, что это только начало. Также они угрожают принять в ответ какие-то экономические санкции, санкции против некоторых экономических субъектов в ЕС.

Сейчас литовские власти уверяют, что с территории Беларуси за последние недели количество незаконных мигрантов выросло практически в 7 раз, и они обвиняют в этом именно власти Беларуси. Но Лукашенко ни один раз уже говорил, что теперь, когда отношения испорчены, не рассчитывайте на то, что мы будем защищать границу и от незаконных мигрантов, и от наркотрафика, и от проникновения ядерных материалов, — напомнил Карбалевич.