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Лукашенко доволен тем, что Патрушев «в теме»

29.06.2021 13:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Лукашенко признался, что его точка зрения совпадает с точкой зрения главы Совбеза РФ, а также выразил удовлетворение тем, что Николай Патрушев «в теме».

«Внимательно наблюдал за вашими заявлениями, выступлениями - абсолютно совпадают с точкой зрения не только моей, но и наших специалистов. Поэтому, действительно, есть что обсудить, и я очень рад, что вы "в теме", глубоко погружены в эту проблему", - заявил Лукашенко 29 июня во время протокольной части встречи с Патрушевым в Минске.

Пенсионер также сказал, что хотел бы обсудить наедине с Николаем Патрушевым вопросы, "которые не подлежат публичной огласке".

"Но я хотел бы, чтобы вы о них знали, потому что наверняка придется работать вместе, противодействовать некоторым направлениям", - добавил он.

Лукашенко предложил Патрушеву рассмотреть не только тематику взаимодействия в области безопасности, но и оборонку, сотрудничество в военно-технической сфере.

"Надо было бы знать более четко, как мы будем сотрудничать по некоторым конкретным направлениям. И, думаю, что поделимся с вами информацией по важнейшим вопросам, которые важны не только для Беларуси и России, но и отдельно для Беларуси и отдельно для России», - набил себе пенсионер цену. – «Особенно в свете последних ярких событий, тех фактов, которые в средствах массовой информации обсуждаются».

Детали встречи наедине не сообщаются.

 
Теги: Минск
 
 
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Лукашенко признался, что его точка зрения совпадает с точкой зрения главы Совбеза РФ, а также выразил удовлетворение тем, что Николай Патрушев «в теме».
 
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