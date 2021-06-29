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Ученые: Комбинация вакцин лучше защищает от коронавируса

29.06.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Смешивать вакцины не только можно, но и полезно


Как выяснили исследователи из Оксфордского университета, применение двух разных вакцин для первой и второй прививки обеспечивает более надежную защиту от Covid-19.

В ходе экспериментов добровольцы получили прививки двух разных вакцин с интервалом в четыре недели, и в результате оказалось, что комбинация вакцин AstraZeneca и Pfizer более эффективна при выработке антител, чем два укола AstraZeneca.

Некоторые страны уже используют комбинации вакцин, так Испания и Германия предлагают вторую дозу вакцины Pfizer или м-РНК-вакцину от Moderna молодым людям, получившим ранее укол AstraZeneca.

Впрочем, как подчеркивают авторы исследования, его результаты не должны подрывать доверия к системе вакцинации одним и тем же препаратом.
 
 
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Смешивать вакцины не только можно, но и полезно
 
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