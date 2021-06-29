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Журналистку Глафиру Жук исключили из БГУ после 30 суток ареста

29.06.2021 13:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Из-за ареста она не сдала сессию.

Журналистку «Народной Волі» Глафиру Жук исключили с третьего курса факультета журналистики БГУ за пропуск сессии, сообщает канал «Журфак без цензуры».

Во время экзаменов она отбывала 30 суток ареста на Окрестина. Жук подтвердила TUT.by информацию об отчислении и сказала, что еще не забирала документы.

Девушку задержали 29 мая в салоне красоты, после чего суд арестовал ее на 30 суток по статье об участии в несанкционированном митинге (статья 24.23 КоАП). 

За две недели до этого журналистка освещала суд по делу студентов и в своих социальных сетях опубликовала фото толпы возле здания суда и своих кед после того, как убежала от силовиков, которые разогнали людей. Суд посчитал это доказательством пикета.

О своем задержании уже после выхода из изолятора девушка рассказала «Нашай Ніве»: 

«Я пришла делать маникюр. Мне попшикали руки антисептиком, мастер взяла инструмент, и тут заходят трое мужчин, показывают администратору удостоверения. И я уже понимаю, что это, наверное, за мной. 

Подходят ко мне: "Глафира Дмитриевна? Вы задержаны, подозреваетесь в участии в массовом мероприятии". Я спросила, почему не задержали дома (я целый день была там), чтобы мне одежду взять с собой, потому что я в одной рубашке. Они говорят: так неинтересно».

За 30 суток, которые девушка провела в изоляторе, у нее в университете прошла сессия. Так как девушка пропустила все экзамены, ее исключили.
 
 
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