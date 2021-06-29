Журналистку Глафиру Жук исключили из БГУ после 30 суток ареста

Журналистку «Народной Волі» Глафиру Жук исключили с третьего курса факультета журналистики БГУ за пропуск сессии, сообщает канал «Журфак без цензуры».





TUT.by информацию об отчислении и сказала, что еще не забирала документы. Во время экзаменов она отбывала 30 суток ареста на Окрестина. Жук подтвердилаинформацию об отчислении и сказала, что еще не забирала документы.





Девушку задержали 29 мая в салоне красоты, после чего суд арестовал ее на 30 суток по статье об участии в несанкционированном митинге (статья 24.23 КоАП).





За две недели до этого журналистка освещала суд по делу студентов и в своих социальных сетях опубликовала фото толпы возле здания суда и своих кед после того, как убежала от силовиков, которые разогнали людей. Суд посчитал это доказательством пикета.





О своем задержании уже после выхода из изолятора девушка рассказала «Нашай Ніве»:





«Я пришла делать маникюр. Мне попшикали руки антисептиком, мастер взяла инструмент, и тут заходят трое мужчин, показывают администратору удостоверения. И я уже понимаю, что это, наверное, за мной.





Подходят ко мне: "Глафира Дмитриевна? Вы задержаны, подозреваетесь в участии в массовом мероприятии". Я спросила, почему не задержали дома (я целый день была там), чтобы мне одежду взять с собой, потому что я в одной рубашке. Они говорят: так неинтересно».





За 30 суток, которые девушка провела в изоляторе, у нее в университете прошла сессия. Так как девушка пропустила все экзамены, ее исключили.