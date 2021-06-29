В прошлом сезоне 52-летний специалист возглавлял "Сочи", однако 13 октября 2020 года был отправлен в отставку. С тех пор Андриевский находится без работы.





Также Андриевский работал в качестве ассистента главного тренера сборной Беларуси на четырех чемпионатах мира.





Ранее об интересе к Андриевскому сообщал председатель ХК "Юность-Минск" Алексей Баранов.