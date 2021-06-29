Совет ICAO продлил срок расследования инцидента с самолетом Ryanair

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) 28 июня рассмотрел промежуточный отчет о расследовании инцидента с посадкой самолета Ryanair в Минске.





Документ еще не опубликован, пресс-служба ICAO о результатах вчерашнего заседания пока также не сообщает. Кратко о рассмотрении промежуточного отчета информирует сайт Министерства транспорта и коммуникаций Литвы.

Отмечается, в частности, что совет ICAO, рассмотрев документ, констатировал: для завершения расследования потребуется больше времени — в связи с необходимостью собрать дополнительную информацию от государств и организаций, имеющих отношение к инциденту.

«Совет ICAO отметил, что информации, полученной от стран и организаций, еще недостаточно для выяснения всех обстоятельств, установления конкретной последовательности событий, чтобы ответить на все возникающие вопросы по инциденту, — отмечает пресс-служба литовского министерства. — Беларусь предоставила много информации на русском языке, ее необходимо перевести».

«Времени было мало, а информации было много. Для проведения таких расследований, как правило, требуется время. Поэтому неудивительно, что для проведения качественного и объективного расследования его срок был продлен», — заявил министр транспорта и коммуникаций Литвы Марюс Скуодис.

Чиновник сообщил, что для проведения расследования сформирована специальная комиссия ICAO.

Ожидается, что следующий отчет представят совету организации в сентябре.

Расследовать инцидент с самолетом Ryanair было решено 27 мая на экстренном заседании совета ICAO. 16 июня организация сообщила, что официально запросила информацию у стран, имеющих непосредственное отношение к событиям. Некоторые предварительные детали на тот момент предоставили Беларусь и Польша, информация также была запрошена у Греции, Ирландии, Литвы и Швейцарии.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске . Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича , который находился на борту самолета.