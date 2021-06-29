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Станут ли кредиты дороже из-за санкций? Мнение

29.06.2021 14:03 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Станут ли кредиты дороже из-за санкций? Мнение
фото: Myfin.by

Станут ли кредиты дороже из-за санкций? Мнение – На самом деле принятие решения об изменении ставки рефинансирования Национальным банком, как правило, привязано к изменению инфляционных показателей. Текущая инфляция составила 9,4% - по последним статистическим данным за май 2021 года. И наблюдается тенденция к дальнейшему росту потребительских цен в Беларуси. В этих условиях высока вероятность повышения ставки рефинансирования, поскольку она отстает от реальной ставки, рассчитанной через инфляцию.

А связывать изменение ставки с санкциями, которые объявлены в отношении Беларуси со стороны развитых стран и Евросоюза, не совсем корректно, потому как санкции имеют долгосрочный характер. Их влияние скажется как минимум через год, по крайней мере в ближайшие полгода не скажется точно.

Нацбанк оценивает текущую инфляцию и на основании изменений принимает решения. Поэтому есть почти стопроцентная вероятность, что на ближайшем заседании Национальный банк повысит ставку рефинансирования, а на сколько - время покажет.

Как ранее сообщал Myfin.by, в мае, по данным Нацбанка, годовой прирост потребительских цен составил 9,4%, а относительно апреля 2021 года потребительские цены в мае выросли на 0,6%.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов или валют.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Изменится ли ставка рефинансирования в ближайшее время? От чего зависит возможность ее изменения Нацбанком? И может ли это быть связано не только с ростом...
 
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