Гражданин России в Гомельском СИЗО обвиняет Путина во лжи и требует лишить его гражданства

Источник материала: АФН

Гражданин России Дмитрий Попов, задержанный в Беларуси больше года назад в рамках дела «Тихановского», обвиняет Путина во лжи и требует лишить его гражданства России.

Об этом он написал в письме своей сестре Юлии Поповой:

"Я больше года ждал, что Россия своих не бросает, как неоднократно говорил Путин В.В. На проверку оказалось, что это совсем не так.

На своих у России избирательная слепота. Вступаются лишь за тех, помощь которым может принести политические очки руководству России. За простых смертных, как я, который не снимет санкции, не купит лишний танкер нефти, никто не заступится. Тем не менее именно Россию я называл своей Родиной», - пишет Попов.

В ответ же от единожды пришедшего ко мне в СИЗО 1 консула: "Дима, ну вы же все понимаете!"- Нет не понимаю. Я отказываюсь понимать, почему за целый год Российское консульство поинтересовались моей персоной единожды. Я отказываюсь понимать почему тот диалог происходил после пыток в отношении меня в присутствии сотрудника КГБ. Я отказываюсь принимать столь циничное российское государство к своим гражданам.

Я не хочу иметь паспорт страны, которая готова жертвовать своими гражданами в интересах другой страны. Для меня это подлое и жестокое предательство. Быть гражданином страны-предателя я не хочу и не буду. Резюмируя все вышесказанное прошу Президента Российской Федерации Путина В.В. лишить меня гражданства России», - заключил Попов.

В настоящий момент в СИЗО Гомеля проходит судебный процесс над задержанными в рамках дела «Тихановского»