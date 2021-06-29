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Грузовик врезался в опору моста на трассе М1 в Барановичском районе
Источник материала: БелТА
29 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе грузовой микроавтобус врезался в опору автомобильного моста над трассой М1, сообщила БЕЛТА старший инспектор группы по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома Наталия Милюкова.
Авария случилась сегодня около 07.00 на 200-м км трассы М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля Iveco был 36-летний минчанин. Когда на дорогу выбежала косуля, водитель попытался ее объехать и врезался в железобетонную опору моста.
К счастью, мужчина в ДТП не пострадал. Микроавтобус получил серьезные механические повреждения.
В Госавтоинспекции напомнили: проезжая лес, нужно обращать внимание на знаки, предупреждающие о выходе диких животных. Следует проявлять на этих участках повышенную бдительность и снижать скорость.-0-
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Авария случилась сегодня около 07.00 на 200-м км трассы М1 Брест - Минск - граница России. По предварительной информации, за рулем автомобиля Iveco был 36-летний минчанин....
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