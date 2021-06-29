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С 23 июля новые правила выдачи и оформления больничных- что меняется?

29.06.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси внесут изменения в правила выдачи и оформления больничных.

С 23 июля новые правила выдачи и оформления больничных- что меняется?
фото носит иллюстративный характер
Минздрав и Минтруда внесли изменения в инструкцию о порядке выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности. Некоторые моменты, которые прописали в документе, уже и так применяются на практике, другие же только вводят, пишет tut.by. 

В инструкцию дополнили пункт, что если находящийся на больничном получит еще и бытовую травму или заболеет COVID-19, то в таком случае ему должны открывать новый больничный. 

Это может быть критичным моментом в ситуации, если больничный затянется из-за продолжительного лечения. Дело в том, что в Беларуси существует максимальный срок, на который выдается оплачиваемый больничный — 120 календарных дней непрерывно. 

Также прописали, что выдавать лист нетрудоспособности по беременности и родам могут в том числе в стационаре, то есть в больнице. В действующей сейчас инструкции указано, что это можно сделать в медучреждении, в котором женщина находится под наблюдением. 

Появился новый пункт о несвоевременной явке пациента на прием к лечащему врачу. В инструкции прописали, что в таком случае дальнейшее оформление больничного будут проводить со дня фактической явки больного. 

Как поясняют в Минздраве, некоторые изменения касаются оформления больничного, если в нем исправляют неверную информацию. 

Также откорректировали список случаев, при которых личную печать ставит на больничном лечащий врач, заведующий отделением или руководитель медучреждения, председатель врачебно-консультационной комиссии. 

Изменения заработают с 23 июля. 
 
 
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В Беларуси внесут изменения в правила выдачи и оформления больничных.
 
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