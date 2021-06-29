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Путин не смог встретиться с Лукашенко из-за ковида. Но вирус не мешает ему встречаться с Назарбаевым

29.06.2021 14:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Путин и Лукашенко не смогли встретиться на Форуме регионов якобы из-за "эпидемиологической обстановки" в Москве.



Более того, Путин не приехал в Брест на прошлой неделе, куда его приглашали на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Но "эпидемиологической обстановка" в Москве не мешает Путину встретиться 30 июня с экс-президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. 

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Теги: Брест
 
 
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Путин и Лукашенко не смогли встретиться на Форуме регионов якобы из-за "эпидемиологической обстановки" в Москве.
 
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