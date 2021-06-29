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Патрушев предложил Беларуси и РФ уделять особое внимание информационной безопасности и деятельности НПО

29.06.2021 14:26 — Разное |  
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Наряду с традиционными вызовами - терроризмом, экстремизмом - Беларусь и Россия должны уделять больше внимания вопросам информационной безопасности, заявил во вторник журналистам после встречи с президентом Беларуси секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. При этом, в первую очередь, влиянию, которое оказывается извне, цитирует Патрушева агентство Белта. 

"Я сказал о вопросах информационной безопасности. И надо уделять внимание НПО (неправительственным организациям - Смартпресс), их деятельности. Когда они говорят, что они независимы, это совершенно не так. Надо смотреть, откуда они получают финансы и перед кем отчитываются, как эти финансы израсходованы. Вот когда мы эту картину вместе видим. А здесь должны работать и правоохранительные органы, и спецслужбы каждой страны, обмениваться”, - отметил Патрушев. 

Также он поделился видением на конечную цель влияния на Беларусь внешних сил. "Если говорить о Беларуси, то их конечная цель - поменять строй и власть в Беларуси. Собственно говоря, мы это наблюдаем последнее время, а вы, кто живет в Беларуси, больше всего это видите", - сказал Патрушев.

Глава российского Совбеза еще раз подчеркнул, что Беларусь и Россия будут объединять усилия в борьбе против современных вызовов и угроз.

 
 
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Наряду с традиционными вызовами - терроризмом, экстремизмом - Беларусь и Россия должны уделять больше внимания вопросам информационной безопасности, заявил...
 
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