  Озерцо: скансен и небо

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Маршрут: музей народной архитектуры и быта в д. Озерцо и авиаранчо Авиа-Менск.

Расстояние: из центра города 20 км.

Время в пути: около получаса в один конец.

Время поездки: 4 часа.

Затраты: Билет в “этномир” - 8 рублей взрослый и 4 рубля ребенок без экскурсовода. Полет на мотодельтоплане от 50 рублей + бензин + поесть.







“Озерцо” - одна из самых известных этнографических достопримечательностей Беларуси: музей-скансен, этакая деревянно-соломенная Беларусь конца XVIII - начала XX веков. Все о деревенском быте от церквей до ульев, от мельниц до ткацких станков.

! Планируя поездку обратите внимание на прогноз погоды. Это не тот музей, где хорошо ходить в непогодь (хотя погружение в естественную среду пройдет гарантированно).

Кофе, ретро-автомобиль и потомок сицилийского мафиози





Если повезет, недалеко от входа у центральной аллеи вы увидите старинную “кофе машину” на еще советских госномерах (!) с колоритным бариста. Это Дмитрий Корлеонов, художник реставратор. В 1984-м он приехал сюда одним из первых осваивать территорию будущего музея.

“Мы несколько лет безвылазно ездили выявляли памятники, делали обмеры, собирали этнографию. Успели захватить, что оставалось в конце 80-х. После 90-х уже не осталось ничего. Делали музей на основе литовских музеев, ездили учились у них”, - рассказал Дмитрий.

Кстати, он может вам показать и первые фото будущего скансена, и первых экспонатов.







"Кофе-машина" - это тоже работа реставратора. Собрана собственноручно из “инвалидки” с двигателем от квадроцикла и капотом от ГАЗ-69. На ходу, даже завелась.

Пока знакомились, выяснили, что фамилия Корлеонов пошла от сицилийца с фамилией Корлеоне (!), который каким-то образом осел в Беларуси.

Образы и запахи прошлых веков





Территория музея огромная. Обойти все вряд ли получится меньше чем за 2-3 часа. Что вас ждет? Много деревенских домов из разных регионов страны с запахами земляного пола, старого дерева, с жужжанием насекомых. Мельницы, кузницы, бочки, старинные школьные парты и лежаки, инструменты, топоры и вилы. Многое можно потрогать руками. По крайней мере запрещающих знаков нет, и смотрителей не много.

















Даже если не заказывать экскурсию (три зоны: Центральная Беларусь, Поднепровье и Поозерье будут стоить 21 рубль,16 рублей соответственно на группу до 25 человек) экскурсоводы ответят на ваши вопросы. Например, мы узнали, сколько служат соломенная и камышовая крыши. Неожиданно долго: 25 лет и 70 лет соответственно! В крышах живут камышовые осы, безвредные для человека.













Дома не утыканы друг возле друга, просторы и ветра - тоже часть экспозиции.

Масштабы этнографического комплекса серьезные, поэтому обувь брать желательно удобную.

А где поесть?





Поесть можно в старинной корчме. Здесь блюда классической белорусской кухни: драники, мачанка, яичница с салом. Цена блюда 10-13 рублей. Сбитень на клюкве и травах - еще 3 рубля.







Минусов в такой поездке практически нет - масштабно, познавательно, фотогенично. Одна проблема - туалет. Решается администрацией с помощью биотуалетов, но их мало, да и убирают их нечасто. И воды там нет. Так что влажные салфетки рекомендуем брать обязательно.







Даже если вы не любители этнографии, просто гулять в хорошую погоду под гул насекомых и шелест высокой травы - сплошное удовольствие. А фотосессию там организовать просто необходимо!

Если хочется прочувствовать полет





Второй пункт поездки - авиаранчо “Авиа Менск”. Расположено на территории музея, поэтому брать билет в Озерцо придется в любом случае.

Летают тут на мотодельтоплане, воздушном шаре, вертолете, самолете “Цесна”. И если три последних позиции ударят по карману, то полет на мотодельтоплане 8-10 минут стоит понятные 50 рублей.





Для тех, кто хотел почувствовать себя птицей (правда с шумом мотора) - это хороший вариант.

В летние выходные мотодельтоплан вылетает 50-70 раз. Зимой тоже летает, вместо колес ставятся лыжи, рассказывает пилот.





Учитывайте, что полеты должны заканчиваться за полчаса до заката солнца. И так как это самое красивое время и самое востребованное, его надо бронировать заранее.

Видеоотчет смотрите в нашем инстаграм .

Тест-драйв полета:

Выбирайте: или снимать видео/фото или получать удовольствие от полета, так как при съемке все внимание сконцентрировано на том, чтобы не выронить телефон.

Звук двигателя успокаивает, не страшно.

8-10 минут - достаточно для первого погружения, то есть полета.

Аистов, к счастью, не встретили, а их там реально много кружит. Резюме: Подвести может только погода: дождь для этномузея и ветер для авиаранчо. А так - надо ехать. Тем более это максимально близкая к Минску локация.



Экспозиция музея для посетителей работает с 11:00 до 19:00 для посетителей работает с 11:00 до 19:00

Касса работает с 11:00 до 18:30

Выходные дни: понедельник, вторник, государственные праздники

Авиаранчо “ Авиа Менск” также не работает в выходные дни музея.