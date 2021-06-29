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Эксперт: для успешной работы промышленной компании архиважна роль лидеров

29.06.2021 14:26 — Разное |  
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Для успешной работы промышленной компании жизненно необходим эффективный менеджмент. При этом архиактуальна роль лидеров, полагает начальник центра развития менеджмента ОАО "АМКОДОР" Наталья Бербасова.

"Есть такая народная мудрость – каков поп, таков и приход. Кратко, но все понятно", - заметила Бербасова в Смартэфире во вторник.

Она обратила внимание, что неспроста с конца прошлого века менеджмент был выделен в отдельную область научных изысканий, а международная организация по стандартизации (ISO) весь опыт международных разработок агрегирует в своих стандартах. 

"Эти стандарты доступны всем. Но хотят ли и могут ли наши руководители различных уровней применять в своей практике тот серьезный мировой опыт, который доказал свою состоятельность?", - риторически заметила она.

Бербасова напомнила о стандарте ISO 9000, который приводит семь основных принципов успешного менеджмента: ориентация на потребителя; лидерство руководства; взаимодействие работников; процессный подход; улучшение; принятие решений, основанных на свидетельствах; менеджмент взаимоотношений.

"Холдинг "Амкодор" сегодня на пути фактической реализации всех этих принципов. Мы понимаем, что это важно", - сказал она.

Бербасова также обратила внимание на проблему лидерства. "На мой взгляд, лидерство – это архиактуальная проблема сейчас", - сказала она. "Без лидерства, без креатива, без управления изменениями, без влияния на сознание людей, о развитии предприятия сегодня речи быть не может", - убеждена она.

По ее словам, сегодня на "Амкодоре" формируется команда молодых, "в хорошем смысле, амбициозных, менеджеров". 

"Амкодор" встал на позицию воспитывать лидеров у себя. С периферии берут специалистов, которые себя хорошо показали, здесь их обучают, дают возможность отличиться . Если есть спех – всемерная поддержка", - рассказала Бербасова.

Она заметила, что есть типа лидерства – "кнут", "кнут и пряник" и "культура организации". "Мы (Амкодор, выбрали третью) - создаем такую среду, когда не надо ни кнута, ни пряника. Люди просто готовы самореализовываться", - добавила Бербасова.

 
 
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Для успешной работы промышленной компании жизненно необходим эффективный менеджмент. При этом архиактуальна роль лидеров, полагает начальник центра развития...
 
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