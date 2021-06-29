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Схема трейд-ин в Беларуси работает не только с автомобилями, но и с мобильными телефонами

29.06.2021 14:26 — Разное |  
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В МТС есть акция “Выгодный трейд-ин”, которая позволяет приобрести новое устройство в обмен на старое по специальной цене. При этом стоимость сдаваемого устройства также идет в зачет при покупке нового. И сейчас в рамках этой акции снизились цены на флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra, сообщает компания. 

Все три конфигурации модели стали доступнее: экономия при их покупке теперь составит Br500. Ежемесячные платежи при покупке в рассрочку тоже уменьшились. 

Samsung Galaxy S21 Ultra – самый представительный смартфон Samsung, предлагающий все только самое лучшее. Участвуя в различных рейтингах, он часто входит в топы лучших камерофонов 2021 года.

Аппарат оснащен большим 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с потрясающей цветопередачей и поддержкой частоты обновления 120Гц. Его квадрокамера включает в себя два телеобъектива, которые позволяют снимать со 100-кратным зумом, а разрешение основного сенсора составляет 108 Мп. Также Samsung Galaxy S21 Ultra защищен от воды и пыли по стандарту IP68, способен подключаться к сетям 5G и может работать с электронным пером S Pen.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732


 
 
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В МТС есть акция “Выгодный трейд-ин”, которая позволяет приобрести новое устройство в обмен на старое по специальной цене. При этом стоимость сдаваемого...
 
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