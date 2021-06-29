Схема трейд-ин в Беларуси работает не только с автомобилями, но и с мобильными телефонами

Источник материала:

В МТС есть акция “Выгодный трейд-ин”, которая позволяет приобрести новое устройство в обмен на старое по специальной цене. При этом стоимость сдаваемого устройства также идет в зачет при покупке нового. И сейчас в рамках этой акции снизились цены на флагманский смартфон Samsung Galaxy S21 Ultra, сообщает компания.

Все три конфигурации модели стали доступнее: экономия при их покупке теперь составит Br500. Ежемесячные платежи при покупке в рассрочку тоже уменьшились.

Samsung Galaxy S21 Ultra – самый представительный смартфон Samsung, предлагающий все только самое лучшее. Участвуя в различных рейтингах, он часто входит в топы лучших камерофонов 2021 года.

Аппарат оснащен большим 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с потрясающей цветопередачей и поддержкой частоты обновления 120Гц. Его квадрокамера включает в себя два телеобъектива, которые позволяют снимать со 100-кратным зумом, а разрешение основного сенсора составляет 108 Мп. Также Samsung Galaxy S21 Ultra защищен от воды и пыли по стандарту IP68, способен подключаться к сетям 5G и может работать с электронным пером S Pen.

СООО "МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ" УНП 800013732