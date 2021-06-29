Выставка художника-сюрреалиста Владимира Кондрусевича в Минке откроется хореографическим перфомансом, созданным международной командой

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1 июля в Минске в галерее “Арт фабрика” открывается персональная выставка Opus Magnum. Initium белорусского художника Владимира Кондрусевича.

Кондрусевич-младший известен как автор росписей в костелах Полоцка, Рассонов и других городов Беларуси. А также — как представитель творческой династии. Его дед Натан Воронов — художник, заслуженный деятель искусств Беларуси, отец Владимир Кондрусевич — автор музыки к мюзиклам, фильмам и спектаклям.

Сюрреалистические картины, представленные на выставке, вдохновили международную команду авторов на создание хореографического перфоманса Opus Magnum. В нем белорусские хореографы Сергей Микель и Ольга Репина воссоздадут сюжеты художественных полотен. Музыку к проекту написал грузинский композитор Давид (Дато) Евгенидзе, режиссером и автором идеи выступит его соотечественница Тэкле Гелбахиани.

На открытии выставки можно будет увидеть зарисовки будущей постановки. Полноформатная премьера пластического спектакля Opus Magnum запланирована на осень 2021 года. Она войдет в репертуар независимого театра HomoCosmos.

Новое художественное пространство “Арт-фабрика” открылось в мае в историческом здании Минской Фабрики-кухни. Здесь появился трехзальный конференц-центр с амфитеатром и арт галерея современного и классического искусства.