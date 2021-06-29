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Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на два дня

29.06.2021 14:26 — Разное |  
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз и жары, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

“Во вторник с 11 часов 30 минут до 17 часов ожидается гроза, при грозе местами по городу сильные ливни и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Грозовая деятельность сохранится до конца дня” - предупредили синоптики.

А 30 июня опасность будет представлять жара. Температура воздуха вновь поднимется до 31 градуса выше нуля. И также не исключены грозы - ночью местами по северо-востоку, днем в отдельных районах страны. 

 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси из-за гроз и жары, сообщается на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного...
 
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